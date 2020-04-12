صور.. شباب "الهياتم" بالغربية يواصلون تطهير شوارع ومنازل القرية

الغربية - عادل ضرة

واصل شباب قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة لليوم الثانى على التوالى أعمال تطهير شوارع القرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقام فريق العمل الذي تم تشكيله من شباب القرية بتجهيز ماكينات رش الأراضي والخزانات المحمولة، وشراء المطهرات والكلور، وتخفيفه بالمياه.

وقام المتطوعون بتطهير مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحواري، كما تم تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية.

وناشد أهالى القرية السكان بالاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير المنازل بالكلور باستمرار، وضرورة التهوية الجيدة للمنازل.

من ناحية اخرى تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطاقم الطبي.

ووجه وكيل وزارة الصحة كافة الجهات المعنية بالتشديد على الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوي وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير الاحترازية، لحماية الطاقم الطبي من الإصابة، مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة.

كما أعرب وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تقديره واحترامه لكافة أطباء جامعة طنطا، تحت رئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا الذين يشاركون وزارة الصحة في مواجهة فيروس كرونا المستجد.

كما أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، والمواطنين، في إدارة هذه الأزمة.















































