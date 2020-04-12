اليوم السابع
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صور.. تعقيم مقار 9 وحدات محلية ببلبيس والموقف الإقليمى بالصالحية الجديدة

الأحد، 12 أبريل 2020 07:01 م
صور.. تعقيم مقار 9 وحدات محلية ببلبيس والموقف الإقليمى بالصالحية الجديدة جانب من اعمال التطهير
الشرقية – فتحية الديب

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عقمت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلببس بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، برئاسة اللواء سامى علام، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مقار 9 وحدات محلية بدائرة المركز، كإجراء احترازى، لمواجهة فيروس كورونا.

وتم التعقيم لمقار الوحدات المحلية من الداخل والخارج وهى "كفر أيوب- كفر إبراهيم_اولاد سيف-انشاص الرمل-العدلية-غيتة-البلاشون-الزوامل-شبرا النخلة".

وعلى جانب آخر، قامت الأجهزة التنفيذية بجهاز مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس رمضان خيري، رئيس الجهاز، اليوم، بالتنسيق مع مديرية الصحة، بحملة مكبرة لرش وتعقيم الموقف الإقليمى للسيارات بالمدينة، والحمامات العمومية، وعدد من المحال التجارية، والطرق المحيطة بها كإجراء احترازى، لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحى ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبى على الوافدين للمحافظة.

يذكر أن محافظة الشرقية دفعت بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

تعقيم مقار الوحدات المحلية ببلبيس (2)
تعقيم مقار الوحدات المحلية ببلبيس 

 

تعقيم مقار الوحدات المحلية ببلبيس (3)
تعقيم مقار الوحدات المحلية ببلبيس 

 

تعقيم مقار الوحدات المحلية ببلبيس (4)
تعقيم مقار الوحدات المحلية ببلبيس 

 

حملات التعقيم بمدينة الصالحية الجديدة (2)
حملات التعقيم بمدينة الصالحية الجديدة 

 

حملات التعقيم بمدينة الصالحية الجديدة (4)
حملات التعقيم بمدينة الصالحية الجديدة 

 

حملات التعقيم بمدينة الصالحية الجديدة (5)
حملات التعقيم بمدينة الصالحية الجديدة

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