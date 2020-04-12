صحيفة عمانية: بعد عزل مسقط ومطرح أهالى السلطنة يستشعرون المسئولية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة "عمان" يستشعر أهالى ولايتى مطرح ومسقط بمحافظة مسقط (العاصمة) المسئولية والتى تتجلى فى الالتزام بالعزل الصحى التام تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وبحسب الصحيفة تواصل الجهات الحكومية ومن بينها العسكرية والمدنية والأهلية متمثلة بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أدوارها في سبيل استمرارية الحياة بشكل طبيعي في الولايتين وبما يتناسب واحتياجات المواطنين والمقيمين بهما وتزويدهما بما يلزم من احتياجات، كما يواصل الفريق الطبي من ‫صحية مسقط المسح الطبي وأخذ العينات من المواطنين والمقيمين الذين ظهرت عليهم الأعراض بولاية مطرح.

وفى وقت سابق قررت السلطات العمانية، غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما بدءا من الجمعة لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت الجهات العسكرية والأمنية بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت شرطة سلطنة عمان خطوات إغلاق العاصمة منها منع دخول الموظفين خارج مسقط إلى داخلها باستثناء من يتطلب وجودهم بأعمالهم بالتنسيق مع مؤسساتهم، كما أن التنقل داخل محافظة مسقط سيكون محدودا، ودعت الشرطة العمانية الجميع لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما بدأت سلطنة عمان، حملة التقصى الوبائى فى ولاية مطرح المعزولة صحيا منذ مطلع أبريل الجارى، وبحسب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير الصحة العمانى، فإن وزارة الصحة بدأت اليوم حملة التقصى الوبائى "بيت بيت" فى مطرح، مشيرا إلى أن الأفراد الذين لم تتمكن الحملة من الوصول إليهم، سيتم فحصهم فى خيام مخصصة لذلك.