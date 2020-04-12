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شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 03:14 م
شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا مصريون أصحاب محل مخبوزات بميلانو يقدمون الخبر مجانا
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو - بإيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا  أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب،  أشار فيه الملحق العمالي  بميلانو مجدي حسنين، إلي الصورة المشرفة لأي المصريين في إيطاليا ، حيث قام المواطن المصرى أشرف فوزى من محافظة كفر الشيخ، ويملك محل بيع للمخبوزات والفطائر، بتخصيص يوم للعمل مجانا لأى مواطن موجود بإيطاليا من كافة الجنسيات ، وعلي الأخص الأكثر احتياجاً وذلك بتقديم جميع المخبوزات مجانا ، كمساعدة في تخفيف تداعيات  فيروس كورونا .

ولفت إلي أن هذه الهدية يقدمها المواطن المصري مجانا مرة كل لكل الأشخاص المترددين على المحل ، وسوف يتم زيادتها أكثر من مرة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع بإذن الله .

وطمئن المواطن أشرف فوزى الجميع ، بأن أحوال المصريين  في إيطاليا بخير وأنهم فى أفضل حال ، مناشدا بضرورة الالتزام  بالتواجد في منازلهم لافتا إلي أن هذا الفيروس خطير جدا ،ويجب على الجميع اتباع التعليمات للحفاظ على صحتهم.
 

وأعربت إيطالية تسكن بالقرب من متجر المخبوزات عن سعادتها  بما يقوم به المصريين، مؤكده أنه ليس بالجديد عليهم القيام بذلك وتقديم المساعدات ، مشيدة بمالك المتجر وأخوته و مجهوداتهم تجاه أهل المنطقة منذ قدومهم إلى المكان .

ومن جانبه قال  الملحق العمالي مجدي حسنين : إننا قمنا بقضاء يوم كامل فى المتجر ووجدنا أن كل من دخله تم التعامل معه بطريقة راقية، كما أن صاحب المتجر  أعطى المترددين جميعا كل ما يحتاجونه بدون أى مقابل فى ظل المبادرة التى يقوم من خلالها بتوزيع المخبوزات مجانا ، وفى النهاية قائلا: "اللهم احفظ مصر والمصريين وشعب ايطاليا ".

كما أعرب عن تمنياته  أن يحذوا  رجال الأعمال المصريين بحذو ما قدمه الأخوة من أبناء الجالية المصرية فى مبادرتهم حتى يكون المصريين سباقين بما يقدمونه من مبادرات لكل الشعب الإيطالي،  مقدما الشكر  لمالكى المتجر وكل الجالية المصرية فى إيطاليا على ما يقدمونه للبلاد  .
 

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المصريين بإيطاليا

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