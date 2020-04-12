شاهد.. استقبال حافل من أهالى المنوفية لممرض بعد شفائه من فيروس كورنا.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

سجل شباب قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية ، لقطة رائعة باستقبالهم أحد شباب قريتهم والذى يعمل ممرضا بمعهد الأورام في القاهرة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعودته مرة أخرى إلى منزله ،حيث قام الأهالى باستقباله بالتصفيق الحادة والزغاريد.

وقال أحد أهالى قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية :"مافعلناه بشأن استقبال الممرض أقل مايمكن تقديم لأحد أفراد الجيش الأبيض والذين يضحون بأرواحهم من أجل إنقاذ أرواح المواطنين".

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.