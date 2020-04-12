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دبابات العرض العسكرى لعيد النصر الروسى محمية من كورونا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 12 أبريل 2020 05:42 م
دبابات العرض العسكرى لعيد النصر الروسى محمية من كورونا.. اعرف التفاصيل دبابات روسية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الخدمة الصحفية فى المنطقة العسكرية الغربية الروسية، أن المركبات المدرعة الثقيلة المشاركة في العرض العسكرى بذكرى يوم النصر فى الساحة الحمراء تتمتع بالحماية من العوامل الضارة للانفجار النووى والأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية - بما في ذلك الفيروسات.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتنيك"، قال العسكريون: "هذا ليس نوعا من التحضير الخاص قبل العرض أو بمناسبة الوباء، الدبابات الروسية الحديثة والمركبات العسكرية القائمة عليها - على سبيل المثال، بي إم بي تي "تيرميناتور" وناقلات الجنود المدرعة بي تي إر وبي إم بي والمدافع ذاتية الدفع مجهزة بحماية من أسلحة الدمار الشامل".

يتم تشغيل الحماية تلقائيًا بعد أن تكتشف أجهزة الاستشعار الموجودة على الدرع علامات الهجوم: زيادة الإشعاع، وظهور مواد سامة فى الجو، وما إلى ذلك، التشغيل اليدوى ممكن أيضًا.

على أي حال، بعد تشغيل الحماية، يتم إغلاق بدن المركبة المدرعة، ويتم إنشاء ضغط مفرط في الداخل، لا يسمح بدخول الجزيئات من البيئة.

ويتم التخلص من التسربات - على سبيل المثال، من خلال سبطانة المدفعية- عن طريق ضخ الهواء إلى الخارج من خلال منقيات الهواء. في مثل هذه "العزلة الذاتية"، يمكن لطاقم الدبابة العمل لمدة يوم على الأقل.


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روسيا

كورونا

عرض عسكرى

فيروس كورونا

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