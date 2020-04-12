اليوم السابع
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خبير بريطانى: المملكة المتحدة قد تصبح أعلى عدد وفيات بكورونا فى أوروبا

الأحد، 12 أبريل 2020 03:05 م
خبير بريطانى: المملكة المتحدة قد تصبح أعلى عدد وفيات بكورونا فى أوروبا اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
لندن (أ ش أ)

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حذّر الخبير البريطانى فى مجال الصحة العامة جيريمي فارار، من أن المملكة المتحدة قد تنتهى من أزمة تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بأعلى عدد وفيات فى أوروبا، وقال فارار، الذى يشغل منصب مدير منظمة "ويلكوم تراست"، وهى منظمة بحثية - خيرية معنية بالصحة العامة - في تصريح أوردته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ، اليوم الأحد ، "الأعداد فى المملكة المتحدة تواصل الارتفاع ، نعم ، من المحتمل أن تكون المملكة المتحدة تحديدا واحدة من أكثر الدول ، إن لم تكن أكثرها ، تضررا في أوروبا".

وحتى اليوم، سّجلت المملكة المتحدة 9875 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" على أراضيها، وهي رابع أعلى دولة أوروبيا والخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات ، فيما تُعد خامس أعلى دولة أوروبيا والسابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة، بواقع 78 ألفا و991 إصابة، وفقا للبيانات الرسمية وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت إنه تم تحذير سكان المملكة المتحدة بضرورة تجنب زيارة الشواطئ والحدائق مع استمرار المناخ الدافئ والمشمس خلال عطلة عيد الفصح، فى ظل مخاوف من أن تصبح بريطانيا أكثر دول قارة أوروبا تضررا من وباء كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصور التى التقطت أمس، السبت، أظهرت أعدادا قليلة من الناس يزورون المقاصد الشعبية التقليدية فى إنجلترا وتعلق الآمال على أن يواصل الرأى العام إتباع إجراءات المسافة الاجتماعية والبقاء فى المنازل مع الاحتفال بعيد الفصح من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا.

ووجه وزير الصحة مات هانكوك الشكر للرأى العام لالتزامه بالتباعد الاجتماعى، ومن اتصلوا بعائلاتهم عبر الهاتف أو الفيديو كونفرانس فى عيد الفصح.

فيما حث صديق خان، عمدة لندن، المسيحيين على أن يتحلوا بالأمل خلال عطلة عيد الفصح على الرغم من أنهم لم يستطيعوا الاحتفال مع أحبائهم بسبب الإغلاق.

وكتب على تويتر يقول إنه خلال هذه الأوقات الصعبة، يعتقد أن بإمكان أن يستمد القوة من قصة قيامة يسوع ومن نماذج التضحية التى قدمها.


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه البريطانيه

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