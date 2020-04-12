اليوم السابع
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حملة على أسواق المراغة تكشف استيلاء صاحبى مستودع على دقيق مدعم بـ48 ألف جنيه

الأحد، 12 أبريل 2020 05:55 م
حملة على أسواق المراغة تكشف استيلاء صاحبى مستودع على دقيق مدعم بـ48 ألف جنيه جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال سوهاج، حملة مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالمحافظة، وذلك فى إطار تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وحفاظاً على صحة المواطنين.

ترأس الحملة حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وأشترك فيها مفتشى التموين، ومراقبى الأغذية، والطب البيطرى بالمراغة، وذلك للمرور على الأسواق والمحلات والباعة الجائلين بنطاق مدينة المراغة.

أسفرت الجهود عن تحرير محضر جنحة لصاحب مستودع دقيق أستولي علي كميات من الدقيق المدعم بمبلغ 37033 جنيه و تم تحرير محضر جنحة لصاحب مستودع أستولي علي كميات من الدقيق، بمبلغ 11445 جنيه وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

واستمرارا لأعمال الحملة تم تحرير 4 محاضر صحة متنوع لأصحاب المحلات التجارية، والباعة وتم تحرير 12 محضر لأصحاب المخابز البلدي ، من بينها 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر نقص وزن، و ومحضرى عدم مطابق للموصفات ، ومحضرى بون صرف.

ومن جانبه شدد رئيس المركزبالمتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي ، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والمتابعة مستمرة.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة قامت قبل ذلك بحملة أسفرت جهودها عن تحرير محضر لصاحب مستودع دقيق استولى على كميات كبيرة من الدقيق المدعم بإجمالى مبلغ 34 ألفا و790 جنيها، وتم تحرير محضر لصحاب مستودع استولى على كميات من الدقيق، بإجمالى مبلغ 52 ألفا و500 جنيه وتم تحرير 3 محاضر لأصحاب المحلات التجارية لعدم الالتزام بالأسعار وتم تحرير 9 محاضر للمخابز البلدية، من بينها 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر نقص وزن، ومحضرى عدم مطابق للموصفات تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة المختصة.


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