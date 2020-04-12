حملة تطهير للشوارع العامة والميادين وتوعية المواطنين بمخاطر كورونا بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قام فريق التعقيم الكشفى بحملة طرق الأبواب لتعقيم المنازل والمساجد والكنائس من الداخل بالكلور، وتعقيم شارع الجيش، وكنيسة أثناسيوس، وموقف صنافير، وطريق صنافير قليوب، وذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمحاربة فيروس كرونا المستجد.

واتخذ فريق التعقيم الكشفى شعارا لحملتهم هو "مستمرين من أجل دعم الدولة والمؤسسات المصرية لتخطي الأزمة والتطهير لهزيمة فيرس كورونا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف بهاء الدين محمد مدير إدارة شباب قليوب.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



أثناء التطهير



تطهير كنيسة قليوب



فريق الحملة أثاناء تعقيم مركز شرطة قليوب