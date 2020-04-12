جنوب أفريقيا تضبط أفرادا من الشرطة متورطين فى بيع الخمور رغم قيود كورونا

رويترز

قالت جنوب أفريقيا، اليوم، الأحد، إنها ضبطت أفرادا من الشرطة، متورطين فى بيع الخمور، بصورة غير قانونية في ظل حظر فرضته السلطات على بيع كل المشروبات الكحولية والسجائر، ضمن إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما تسبب فى موجة من السرقات لمتاجر الخمور.

وقال بيكي سيلي، وزير الشرطة في بيان، إن حظر كل مبيعات المشروبات الكحولية ساعد في الحد من الجريمة أثناء إجراءات العزل العام، لكن إغلاق متاجر بيع الخمور أدى لتزايد نشاط السوق السوداء وإلى موجة من الهجمات على المتاجر المغلقة.

وأضاف الوزير، أن السلطات رصدت بقلق تورطا محتملا لأفراد من الشرطة في بعض الجرائم المتعلقة بالخمور.

واعتقلت السلطات، شرطيين بعد أن ضبطتهما يشتريان الخمور بهدف إعادة بيعها كما ألقت القبض على مدير متجر وأحد العاملين فيه. وضبطت السلطات شرطيين آخرين في منطقة أخرى يوم الجمعة وهما يرافقان ثلاث شاحنات خفيفة محملة بالمشروبات الكحولية.

وأكد بيان لوزارة الشرطة على تعقب من يقوضون جهود كبح انتشار المرض والتعامل معهم بحسم.