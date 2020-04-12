اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 01:26 م
خالد صلاح
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جنوب أفريقيا تضبط أفرادا من الشرطة متورطين فى بيع الخمور رغم قيود كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 12:00 م
جنوب أفريقيا تضبط أفرادا من الشرطة متورطين فى بيع الخمور رغم قيود كورونا شرطة جنوب أفريقيا ومواجهة خرق الحظر
رويترز

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قالت جنوب أفريقيا، اليوم، الأحد، إنها ضبطت أفرادا من الشرطة، متورطين فى بيع الخمور، بصورة غير قانونية في ظل حظر فرضته السلطات على بيع كل المشروبات الكحولية والسجائر، ضمن إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما تسبب فى موجة من السرقات لمتاجر الخمور.
 
وقال بيكي سيلي، وزير الشرطة في بيان، إن حظر كل مبيعات المشروبات الكحولية ساعد في الحد من الجريمة أثناء إجراءات العزل العام، لكن إغلاق متاجر بيع الخمور أدى لتزايد نشاط السوق السوداء وإلى موجة من الهجمات على المتاجر المغلقة.
 
وأضاف الوزير، أن السلطات رصدت بقلق تورطا محتملا لأفراد من الشرطة في بعض الجرائم المتعلقة بالخمور.
 
واعتقلت السلطات، شرطيين بعد أن ضبطتهما يشتريان الخمور بهدف إعادة بيعها كما ألقت القبض على مدير متجر وأحد العاملين فيه. وضبطت السلطات شرطيين آخرين في منطقة أخرى يوم الجمعة وهما يرافقان ثلاث شاحنات خفيفة محملة بالمشروبات الكحولية.
 
وأكد بيان لوزارة الشرطة على تعقب من يقوضون جهود كبح انتشار المرض والتعامل معهم بحسم.
 
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، قرر الاسبوع الماضى منح وزيرة الاتصالات "إجازة خاصة"، لمدة شهرين، وخصم شهر من راتبها، لانتهاكها ضوابط العزل الصحى العام، بأنحاء البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.
 
واتخذ رامابوسا هذا الإجراء بعد ظهور صورة التقطت للوزيرة ستيلا ندبيني-ابراهامز على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء الغداء مما أثار غضب المواطنين القابعين فى منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يوما بدأت فى 27 مارس، لكبح تفشى فيروس كورونا.
 
ووفق الضوابط المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم إلا للضرورة مثل شراء الطعام أو الحصول على المساعدة الطبية. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 17 ألف شخص خلال الأيام القليلة الأولى للعزل العام معظمهم لانتهاك الضوابط.

 


بيع الخمور

جنوب أفريقيا

كورونا

ضباط شرطه

الخمور

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