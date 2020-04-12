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توفير 3 أجهزة تنفس صناعي وأسرة لمستشفيات الصحة بالشرقية

الأحد، 12 أبريل 2020 09:35 م
توفير 3 أجهزة تنفس صناعي وأسرة لمستشفيات الصحة بالشرقية توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرة بالمستشفيات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للدكتور أحمد نور بجامعة الزقازيق، والدكتورة سارة إبراهيم بمديرية الشئون الصحية، علي الجهود المبذولة بالتعاون مع رجال المجتمع المدني بالمحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، حيث تم اليوم دعم مستشفي حميات الزقازيق بجهاز تنفس صناعي أمريكي الصنع، من خلال أساتذة، ومدرسين بقسم التخدير بجامعة الزقازيق، وأطباء من خارج الجامعة، وتم تركيبه في حضور لجنة من مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير المستشفي، ووجه وكيل الوزارة، بسرعة إنهاء الإجراءات ودخول الجهاز الخدمة مباشرة، لخدمة المرضي.

جدير بالذكر أنه تم دعم مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق بعدد 3 جهاز تنفس صناعي، وعدد 10 أسرة فاولر، و10 مينتور للعناية المركزة، وتم دعم مستشفى الإبراهيمية بعدد 2 جهاز تنفس صناعي، و2 مضخة محاليل، ومنظار حنجري، وتم دعم مستشفى فاقوس النموذجي بجهاز تنفس صناعي، وتم دعم مستشفى الحسينية، ومستشفي الإبراهيمية المركزي بكميات من المستلزمات الطبية، وأثني وكيل الوزارة علي الدور والتعاون المثمر من رجال المجتمع المدني، والمؤسسات المجتمعية، ومشاركة أعضاء مجلس النواب، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحاليه التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى التزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجول، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.


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