تعليق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على مدرسة شبرا البهو بالدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم تعليق اللوحة التي تحمل اسم الدكتورة سونيا ضحية الفيروس على المدرسة الابتدائية بقرية شبرا البهو مركز أجا ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف الابتدائية.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه قرر بالأمس وتم التنفيذ اليوم تقديرًا منا ومن كل أعضاء الجهاز التنفيذي لدور الأطباء وتخليدًا لذكرى الدكتورة الراحلة، وتأكيدًا من الدولة أنها ترعى أبناءها إحياءً وتكرم ذكراهم بعد الرحيل.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أهالي المحافظة يضربون دائمًا مثالاً يحتذى به في التضامن والتعاون والمشاركة المجتمعية ولن يعكر عراقتها حدث فردي هنا أو هناك موجها التحية لأبناء الدقهلية الكرام.

وعلق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، دفن جثة طبيبة بمقابر القرية، قائلاً: "مشهد غير مقبول ولكنه وللأمانة لا يعبر عن أهالى القرية وأهالى المحافظة.. هؤلاء 200 شخص لا يعبرون عن رأى أهالى المحافظة.. ونحن بنفذ القانون زى ما قال الكتاب وبحذفيره.. وأى مجتمع فيه الكويس والوحش".

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أهالى الدقهلية كان لديهم غضب شديد تجاه الواقعة، كونها لا تتفق مع عاداتهم وأخلاقهم، مشدداً على أنه تم اتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة قانونياً، وتابع: "ولكن هناك جزءا معنويا وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار بوضع اسم الطبيبة على إحدى المدارس حتى تستمر ذكراها".