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تطهير قرى سامول ومتنو وطرينة ضمن حملة تعقيم 54 قرية بالمحلة

الأحد، 12 أبريل 2020 06:42 م
تطهير قرى سامول ومتنو وطرينة ضمن حملة تعقيم 54 قرية بالمحلة تطهير قرى سامول ودمتنو وطرينة بالمحلة
الغربية - عادل ضرة

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شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير 54 قرية و345 عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

وطهرت الحملة قرى سامول، دمتنو، طرينة والعزب التابعهم لهم، حيث استخدمت سيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، ويتم استخدام الكلور فى التطهير، وجرارات الوحدة المحلية .

يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345 عزبة بمركز المحلة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، وبالتعاون مع مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من شباب المحلة، فى إطار المشاركة لمساندة الدولة لمواجهة انتشار كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح، نائب رئيس المدينة، وعبد المجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة، وسعد نصر مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى. وتم توزيع المواد المطهرة والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى أعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

من ناحية أخرى قاد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، حملة مكبرة يشنها مجلس مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة، لليوم الثانى على التوالى، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع قوات الشرطة قادها رئيس المدينة، واللواء حازم الدهبى، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء مجدى عوض، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والعميد محمود كشك، مأمور مركز شرطة المحلة.

 

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طهير قرى سامول ومتنو وطرينة والعزب

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طهير قرى سامول ومتنو وطرينة والعزب
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تطهير قرى سامول ومتنو وطرينة والعزب

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تطهير قرى سامول ومتنو وطرينة والعزب

 
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تطهير قرى سامول ومتنو وطرينة والعزب

 
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تطهير قرى سامول ومتنو وطرينة والعزب

 
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تطهير قرى سامول ومتنو وطرينة والعزب

 

مجلس مدينة المحلة

محافظ الغربية

المحله

تطهير قرى مركز المحلة

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