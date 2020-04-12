اليوم السابع
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تسجيل إصابة ثانية بكورونا لأحد الكوادر الطبية فى مدينة الطب بالعراق

الأحد، 12 أبريل 2020 09:43 ص
تسجيل إصابة ثانية بكورونا لأحد الكوادر الطبية فى مدينة الطب بالعراق فريق طبى لمكافحة كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلن مصدر طبى عراقى اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية لأحد الكوادر الطبية بفيروس كورونا فى مدينة الطب ببغداد، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن المصابين يرقدان فى مركز الشفاء لتلقي العلاج اللازم.

وكان وزير صحة إقليم كردستان في العراق، سامان برزنجى، |أعلن أمس السبت، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، وقال برزنجى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن أحد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية والذي كان مصاباً بمرض قاتل فقد حياته اليوم، بعد رقوده في المستشفى لفترة، موضحا أن هذه رابع حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن، وجميعها سُجلت في السليمانية.

وأضاف أن المجموع الكلي للإصابات بالفيروس في إقليم كردستان يبلغ حتى الآن 325 إصابة، بينها 145 حالة شفاء (40 منها في أربيل)، إلى جانب وجود 4 وفيات.

وفى سياق متصل قال مدير عام صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندى، أمس السبت، إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المحافظة إلى 259 حالة مؤكدة .

وقال الكندي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن مختبر الصحة العامة في النجف أجرى 107 فحوصات مختبرية .. لافتا إلى شفاء 123 حالة وتسجيل 5 حالات وفاة.

من جهتها نفت شرطة نينوى أمس السبت، رفع حظر التجوال في الموصل المفروض ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا .

وذكرت قيادة شرطة محافظة نينوى - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن حظر التجوال لم يرفع في الموصل وهو ساري المفعول وعلى الجميع الالتزام بقرارات خلية الازمة الذي يقضي الالتزام بحظر التجوال، وسيتم محاسبة المخالفين وفق القانون .

 


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