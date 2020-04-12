اليوم السابع
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تحرير 51 محضر مخالفة متنوعة فى حملة بأبوقرقاص فى المنيا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:32 م
تحرير 51 محضر مخالفة متنوعة فى حملة بأبوقرقاص فى المنيا جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة لضبط الأسواق بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، وقد قامت اللجنة بعمل حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات المختلفة، وأسفرت الحملة عن تحرير 51 محضرا ما بين محاضر تموينية ورخص ومحاضر إعدام منتجات فاسدة.

وأكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الانضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجارى المتعددة.
 
وفى نفس السياق تواصل مديرية التموين نظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أى محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
 
وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكدا أن المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 مخالفة تموينية ما بين  25 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة إلى تحرير 15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانه – محلات بدون شهادات صحية – مخالفات لبدالين التموينيين).
 
 

 


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