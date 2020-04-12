اليوم السابع
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النقل: تصدير 192 ألف طن حاصلات زراعية عبر الموانئ المصرية آخر 24 ساعة

الأحد، 12 أبريل 2020 05:51 م
النقل: تصدير 192 ألف طن حاصلات زراعية عبر الموانئ المصرية آخر 24 ساعة المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل، أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 42 سفينة و36 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد، فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 84 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 192.759 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج والمغرب العربى وأوربا والصين واستيراد 230.751 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.


ميناء الاسكندرية

ميناء دمياط

التصدير

الموانى

اخبار مصر

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