اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 09:08 م
خالد صلاح
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المحامية ليلى مقلد توجه الشكر للجيش الأبيض: أنتم خط دفاعنا الأول

الأحد، 12 أبريل 2020 09:01 م
المحامية ليلى مقلد توجه الشكر للجيش الأبيض: أنتم خط دفاعنا الأول المحامية ليلى مقلد

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وجهت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، الشكر والتقدير للأطقم الطبية من أطباء وهيئة تمريض لدورهم الكبير فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومنع تفشى الفيروس، قائلة: "الجيش الأبيض هو خط دفاعنا الأول، كل الشكر والاحترام لكم"، مضيفة: "أثبتم للمصريين أنكم على قدر تحمل المسئولية.. قلوبنا كلها معكم.. تحيا مصر". 
 
كما وجهت ليلى مقلد، رسالة تحفيز للجيش الأبيض، قائلة:"الشعب المصرى مقدر تماماً مدى المجهود والتضحية الكبيرة التى تقوموا بها، كما أنه يعتبركم أبطال وجنود فى خدمة وطنهم مصر بعد كفاحكم وتفانيكم فى السيطرة على فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن أطباء وعلماء مصر أثبتوا استعدادهم التام لمواجهة أى خطر يهدد مصر وشعبها.
 
وطالبت ليلى مقلد، الجيش الأبيض باتباع كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مجددة الدعوة لكافة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة والمستثمرين لمساندة صندوق تحيا مصر من خلال التبرع على حساب الصندوق المخصص لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
 
ومنذ بداية ظهور أزمة كورونا، لعبت المحامية ليلى مقلد، دوراً كبيراً فى مساندة جهود الدولة للوقاية والحد من انتشار الفيروس عبر توزيع كمامات وجوانتات فى الأتوبيسات العامة والمناطق المزدحمة للوقاية من الفيروس، كما لعبت دوراً فى مساندة الأسر الفقيرة من خلال إطلاق مبادرتها "إيد على إيد تساعد"، والتى تولت توصيل أطنان من المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً من كبار السن وعمال اليومية، فضلا عن التكفل بمصاريف شهرية لـ 35 أسرة، لمواجهة أزمة العمالة اليومية.

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الجيش الأبيض

كورونا

جيش مصر الأبيض

اخبار كورونا

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