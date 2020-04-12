الكنيسة الكاثوليكية بسريلانكا تعلن مسامحتها إرهابيى العملية الانتحارية العام الماضى

ريهام عبد الله

استغلت كنيسة الروم الكاثوليك في سريلانكا، احتفالات عيد الفصح اليوم الأحد، وأعلنت غفرانها ومسامحتها للانتحاريين الذين نفذوا عملية إرهابية في كنائس الجزيرة العام الماضى في هجمات قتل فيها 279 شخصا.

وقال الكاردينال مالكوم راجينث، الذي يرأس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، في بث تليفزيوني مباشر بسبب جائحة كورونا المستجد: "نحن نمنح حبنا للأعداء الذين أرادوا تدميرنا"، وفقا لإذعة مونت كارلو الدولية.