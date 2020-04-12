الكنيسة الكاثوليكية بسريلانكا تعلن مسامحتها إرهابيى العملية الانتحارية العام الماضى

استغلت كنيسة الروم الكاثوليك في سريلانكا، احتفالات عيد الفصح اليوم الأحد، وأعلنت غفرانها ومسامحتها للانتحاريين الذين نفذوا عملية إرهابية في كنائس الجزيرة العام الماضى في هجمات قتل فيها 279 شخصا.
وقال الكاردينال مالكوم راجينث، الذي يرأس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، في بث تليفزيوني مباشر بسبب جائحة كورونا المستجد: "نحن نمنح حبنا للأعداء الذين أرادوا تدميرنا"، وفقا لإذعة مونت كارلو الدولية.
وأضاف: "لقد سامحناهم"، موضحا أن الأقلية الكاثوليكية السريلانكية تبنت رسالة سلام المسيح ووضعت التوترات جانبا بدلاً من الانتقام.
وكان انتحاريون قد ارتكبوا مجزرة في 21 أبريل العام الماضى، عندما استهدفوا فنادق فخمة وكنائس خلال قداس عيد الفصح ما أسفر عن 279 قتيلا و593 جريحًا.
وفى سياق آخر أغلقت المساجد في سريلانكا ولأجل غير مسمى في الوقت الذي من المقرر أن تفرض فيه الجزيرة حظرا للتجول على مستوى البلاد في ظل قيام دول جنوب آسيا بتكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفى سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان شملت القتل خارج نطاق القضاء أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد عام 2009.
وأضاف بومبيو فى بيان فبراير الماضى "المزاعم المثارة ضد شافيندرا سيلفا حول ارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان والتى وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات (الحقوقية) خطيرة وموثوقة".
وكان تعيين سيلفا قائدا لجيش سريلانكا فى أغسطس الماضى قد أثار انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة. واحتفلت سريلانكا، بالذكرى الـ72 للاستقلال عن بريطانيا بتنظيم عروض عسكرية.
ورفع رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا العلم الوطنى السريلانكى خلال الاحتفال بيوم الاستقلال فى كولومبو، وفى 1972، تم إقرار دستور لإنهاء الارتباط بالاستعمار البريطانى، وتم إنشاء الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية السريلانكية. ويعتبر يوم 4 فبراير هو اليوم المحدد من كل عام لتحتفل فيه سريلانكا بذكرى عيد الاستقلال.
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