اليوم السابع
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القوى العاملة: وفاة ثالث مصرى بالسعودية بكورونا و ووضع زوجته وابنته بالحجر

الأحد، 12 أبريل 2020 11:36 ص
القوى العاملة: وفاة ثالث مصرى بالسعودية بكورونا و ووضع زوجته وابنته بالحجر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة  العربية السعودية، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي إلى وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا، ويدعى حسام اسماعيل محمد درويش، وزوجته وأبنته أصيبتا أيضا.

وقال المستشار العمالي إنه تم انهاء إجراءات الدفن بالتعاون مع الشئون القنصلية بالسفارة، واقيمت علي المتوفي صلاة الجنازة، وتم دفنه بمدافن بريدة بالقصيم، مشيرا إلي أن زوجته الدكتورة مديحة فخرى، والتي تعمل استاذ التربية بجامعة القصيم، وابنته أصيبتا أيضا بالفيروس ومتواجدتان حاليا بالحجر الصحي لتلقي العلاج وندعو الله العلى القدير أن يمن عليهما بالشفاء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة كلف المستشار العمالي بمتابعة مستحقات المتوفى، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورا، مشيرا إلي أن ذلك يأتي إطار المتابعة اللحظية للوزير للمصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا".


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