القضاء الفرنسى يحقق مع 4 متهمين بالسطو على الصيدليات فى ظل أزمة كورونا

كتب: أحمد علوى

يخضع أربعة أشخاص اليوم الأحد ،12 أبريل، أمام قاضي التحقيقات في مدينة بوردو الفرنسية، بعد أن تم اعتقالهم يوم الجمعة الماضى لاتهامهم في عملية اقتحام صيدلية ، ونحو ثلاثين عملية سطو أخرى على المحلات أو الصيدليات في المدينة، فى ظل ازمة كورونا.

ويواجه المشتبه بهم الأربعة تهم " السرقة أو محاولة السرقة والسطو على مكان تخزين البضائع، وطلبت النيابة تنفيذ أحكام حاسمة ضدهم بالسجن، كما قال مساعد المدعي العام أوليفييه إتيان إن ثلاثة منهم أكدوا التهم.

وأكد الادعاء أن الشباب الأربعة قدموا أنفسهم على أنهم قاصرون ، لكن مع التحقيقات من قبل اللجنة المختصة بـ" القصر غير المصحوبين"، والمكرسة لأمن مقاطعة جيروند استطاع إثبات أن اثنين منهم من البالغين، وإنهم من الجنسية المغربية والجزائرية.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض عليهم فجر الجمعة الماضية في صيدلية في تالنس ، وهي بلدة مجاورة لبوردو ، بعد وقت قصير من تقديم بلاغ من صيدلي من فيلناف دورنون، بالهجوم على صيدلية ، تقع تحت منزله.

وفي المجموع ، شن المتهمين 28 عملية سطو أو محاولة سطو على الصيدليات وسرقة المواد المطلوبة بشدة خلال هذه الفترة، وبحسب العناصر الأولى للتحقيق ، فإن الشباب الأربعة الذين تم اعتقالهم كانوا على صلة بما لا يقل عن ستة أخرين.