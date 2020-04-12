الفلبين تعلن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة خلال 24 ساعة

كتب ـ سمير حسنى

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأحد، تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق، كشفت مصلحة الهجرة والجوازات في الفلبين، أن مانيلا أصدرت حظرا على سفر الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الصحة للعمل خارج البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الفلبين إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مصلحة الهجرة، دانا ساندوفال، في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تلقتها وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، إن هذا الحظر المؤقت يأتي بعد صدور مرسوم من الإدارة المعنية بالعمالة الفلبينية بالخارج في الثاني من أبريل الجاري.

وأوضحت ساندوفال، أنه بموجب المرسوم، يبقى الحظر ساريا على العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال فترة حالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد.

ويتعين على الفلبين، التي ترسل الآلاف من الأطباء الممارسين للعمل خارج البلاد، تعزيز نظام الرعاية الصحية لديها الآن في مواجهة تفشي وباء كورونا، في ظل إصابة ووفاة أكثر من 200 من العاملين في الخدمات الصحية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يوجد في الفلبين ستة أطباء لكل 10000 شخص، وهي النسبة الأدنى بالمنطقة، مقابل نسبة 23 في المئة في سنغافورة، و 36ر15 في المئة بماليزيا.