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الفرق الطبية بصحة الشرقية تواصل المسح الحرارى على مداخل ومخارج المحافظة.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 08:54 م
الفرق الطبية بصحة الشرقية تواصل المسح الحرارى على مداخل ومخارج المحافظة.. صور المسح الحراري على مداخل ومخارج المحافظة
الشرقية - إيمان مهنى

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تواصل الفرق الطيبة التابعة لمديرية الصحة بالشرقية عملها المكثف، على الكمائن الحدودية بالمحافظة، على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، والجهات المختصة بالمحافظة، ضمن الجهود المكثفة المبذولة لمتابعة المواطنين، والقادمين للمحافظة، وتوقيع الكشف الطبى، وقياس درجة الحرارة لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن.
 
وفى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية العلاجية، استعدادا لأى مستجدات تخص فيروس كورونا، قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالاستمرار فى تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخرى "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمى، المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث قام اليوم مشرف العنايات المركزة بمستشفى الحسينية المركزى بتدريب الفرق الطبية بالمستشفى من الأطباء، على أعمال العناية المركزة المختلفة للإستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب على كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعى، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب على سبل التعامل الآمن مع المرضى بالعناية.
 
وفى سياق متصل قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوى وفريق الجودة بمستشفيات "الحسينية، وههيا، والقنايات، والصوفية، مشتول السوق المركزي"، تحت إشراف مديرى المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفى، على طرق تطبيق سياسات الجودة بالمستشفى، وأساليب وسياسات مكافحة العدوى، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة انتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب على كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول على أفضل خدمة طبية، وكيفية اتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل مع مرضى الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة.

 

 
 
المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (1)
المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (1)

المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (2)
المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (2)

المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (3)
المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (3)

المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (4)
المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (4)

المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (5)
المسح الحراري علي مداخل و مخارج المحافظة (5)
 
كانت أعلنت محافظة الشرقية ، تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة و الأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة بإستخدام أجهزة الكاشف الحراري لرصد أي حالة إرتفاع في درجات الحرارة ولرصد أي حاله مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد علي أن يتم التعامل معها فورا بالتنسيق مع مديرية الشؤن الصحة ومرفق الإسعاف بالإضافة إلي إجراء أعمال تعقيم وتطهير للسيارات كإجراء إحترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس لتتحول الأكمنه الأمنية الي نقاط رصد حقيقية تساعد في إحكام الرقابة والسيطرة علي الفيروس والحد من انتشاره .
 
 
 
 
 
 
 

 


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