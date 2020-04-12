الصحة السودانية: 270 حالة اشتباه بفيروس كورونا بينها 28 حالة جديدة

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قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا فى مراكز العزل بالسودان، بلغت 270 حالة اشتباه، بينها 28 حالة اشتباه جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 19 حالة، بينها حالتا وفاة، لافتة إلى أنه لم تسجل أية حالات إصابة جديدة، وأشارت إلى أن إحدى الإصابات تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى حالتين.

وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، اجتماعا اليوم، في حضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.