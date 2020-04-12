اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 06:03 م
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الرئيس الإسرائيلي يرفض طلب خصم "نتنياهو" تمديد مهلة تشكيل حكومة

الأحد، 12 أبريل 2020 04:42 م
الرئيس الإسرائيلي يرفض طلب خصم "نتنياهو" تمديد مهلة تشكيل حكومة نتنياهو

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 رفض الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين اليوم الأحد طلب من بيني جانتس ، خصم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيسي ، بمنحه المزيد من الوقت ليحاول تشكيل حكومة ، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في إسرائيل.

وقال معلقون سياسيون إسرائيليون إن قرار ريفلين ، الذي أعلن في بيان عبر المتحدث باسمه ، يجعل احتمال إجراء انتخابات عامة رابعة ، بعد الانتخابات غير الحاسمة التي تكون في أبريل  وسبتمبر 2019 والشهر الماضي ، أكثر ترجيحا.

ويتفاوض جانتس ، وهو زعيم حزب أزرق أبيض المنتمي لتيار الوسط ، ونتنياهو ، زعيم حزب ليكود اليميني ، على اتفاق لتقاسم السلطة من أجل تشكيل "حكومة طوارئ" لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وبدا الاتفاق وشيكا الأسبوع الماضي ، لكن المحادثات واجهت عقبة تتعلق بتعيينات قضائية ، وطلب جانتس من ريفلين أمس السبت تمديد مهلة تكليفه بتشكيل ائتلاف حكومي ، ومدتها 28 يوما وتنتهي يوم 14 أبريل، لأسبوعين.

لكن المتحدث باسم الرئيس قال في بيان إنه إذا لم يوقع نتنياهو وجانتس على اتفاق يوم الثلاثاء ، وإذا لم تتغير مستويات تأييد كل منهما في الكنيست كل هذا الموعد ، فإن كليهما لن يحصل على موافقة فورية ليحاول تشكيل ائتلاف.

وبدلا من ذلك ، وبموجب القانون الإسرائيلي ، سيكون أمام الكنيست 21 يوما ليوصي بمرشح ، يحظى بتأييد أغلبية النواب بالمجلس المؤلف من 120 مقعدا ، ليقوم بالمهمة.

وسيكون أمام هذا المرشح 14 يوما لتشكيل حكومة. وسيؤدي إخفاقه في ذلك النصوص إلى انتخابات جديدة ، وهو ما حدث قبيل اقتراع الشهر الماضي.

وكان جانتس قد خاض الانتخابات متعهدا بعدم العمل في حكومة مع نتنياهو معلمة ذلك باتهام رئيس الوزراء في قضايا فساد. وينفي نتنياهو ، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته الشهر المقبل ، الاتهامات.

لكن في تراجع عن موقفه أثار استياء الكثير من أنصاره ، قال جانتس (60 عاما) إن أزمة فيروس كورونا جعلت مسألة تشكيل حكومة طوارئ وطنية مع نتنياهو (70 عاما) أمرا لا مفر منه.

ويرأس نتنياهو حكومة تصريف أعمال في ظل الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام.

ومع تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة بكوفيد -19 و 103 حالات وفاة في إسرائيل ، أجبرت القيود المشددة التي تكون لكبح انتشار الفيروس الكثير من الشركات على الإغلاق وأدت لارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 25 بالمئة.

 

 

 

 


ريئوفين ريفلين

بيني جانتس

نتنياهو

اسرائيل

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