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الجارديان: الحكومة البريطانية ترسل بالخطأ تحذيرات حول العزلة الذاتية

الأحد، 12 أبريل 2020 10:09 م
الجارديان: الحكومة البريطانية ترسل بالخطأ تحذيرات حول العزلة الذاتية كورونا
كتبت رباب فتحى

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حذر الأطباء العاملون فى جميع أنحاء المملكة المتحدة من تقديم الحكومة لمعلومات غير صحيحة حول ما إذا كان يجب على بعض الفئات العزل من عدمه، مع توزيع تعليمات خاطئة بالبقاء فى المنازل لمدة 12 أسبوعًا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

يخشى الأطباء من استخدام معلومات قديمة لأنهم يتلقون عددًا متزايدًا من المكالمات من الأشخاص الذين لا يفهمون سبب تلقيهم رسالة نصية أو خطابًا يفيد بأنهم في أشد الفئات عرضة للخطر. وقالوا في الوقت نفسه ، يشكو بعض من هم في مجموعات ذات أولوية من أنهم لم يتلقوا أي معلومات.

وقالت الصحيفة إنه تم تجميع قائمة الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم ، والتي عادة ما تستغرق أسابيع، في غضون 48 ساعة ، ومن المحتمل أن يكون حدثت أخطاء.

في الشهر الماضي ، أعلنت الحكومة أنها ستتصل بـ 1.5 مليون شخص بحلول 29 مارس لإخبارهم أنه يجب عليهم "الحماية" ، مما يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ويجب أن يبقوا في منازلهم لمدة 12 أسبوعًا.

قالت الدكتورة فرانشيسكا سيلمان ، طبيبة عام في لندن: "لسوء الحظ لم يتلق عدد من الأشخاص الذين أعرفهم رسائل على الرغم من كونهم في فئة الحماية ، وبعضهم لم يتلق سوى الرسائل في الأيام القليلة الماضية ، والبعض الآخر تلقى رسائل على الرغم من أنهم ليسوا في الواقع بحاجة إلى الحماية. "

 

وأضافت: "الأمر كله فوضى. جزء من المشكلة هو اعتقاد هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الأطباء العامين يمكنهم القيام ببعض عمليات البحث - ولكن هذه ليست مهمة سهلة على الإطلاق وتم إرجاء إرشادات الممارسين للمضي قدمًا ... وفي الوقت نفسه ، أعتقد أن الجمهور غير مدرك لهذا ويحتمل ألا يتبعوا الرسائل التي تلقوها أو لم يتلقوها إلا إذا كانوا استباقيين بأنفسهم وبحثوا عن التوجيه ".

 


بريطانيا

كورونا

هيئة الخدمات الصحية

بوريس جونسون

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