دعا البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، اللبنانيين إلى الالتزام بقرار التعبئة العامة الصادر عن الحكومة والبقاء فى المنازل وعدم مغادرتها، وذلك من أجل منع انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في كلمة ألقاها بطريرك الموارنة خلال قداس عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي ، والذي اقتصر الحضور فيه على عدد محدود من المطارنة والكهنة والراهبات ودون مشاركة شعبية في إطار الالتزام بمنع التجمعات ، حرصا على عدم تفشي وباء كورونا.
وقال البطريرك الماروني إن العادة درجت على مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في قداس عيد الفصح، غير أنه أكد التزامه بقرار التعبئة العامة والحجر المنزلي، وأجرى اتصالا هاتفيا لتقديم التهنئة بالعيد.
وأعرب عن تطلعه لتكاتف جميع المسئولين اللبنانيين في عملية النهوض بلبنان اقتصاديا وماليا ومعيشيا وإصلاحيا، والتفاني من أجل إعادة بناء الدولة اللبنانية، والابتعاد عن التشكيك والمواقف السلبية.
يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
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