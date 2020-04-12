وقال البطريرك الماروني إن العادة درجت على مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في قداس عيد الفصح، غير أنه أكد التزامه بقرار التعبئة العامة والحجر المنزلي، وأجرى اتصالا هاتفيا لتقديم التهنئة بالعيد.

وأعرب عن تطلعه لتكاتف جميع المسئولين اللبنانيين في عملية النهوض بلبنان اقتصاديا وماليا ومعيشيا وإصلاحيا، والتفاني من أجل إعادة بناء الدولة اللبنانية، والابتعاد عن التشكيك والمواقف السلبية.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

