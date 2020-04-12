اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بالجيزة

الأحد، 12 أبريل 2020 04:17 م
استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بالجيزة إزالات بمحافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة محافظة الجيزة جهودها لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.
 
وشملت حملات محافظة الجيزة جميع الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة .
 
 
وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص و المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات . 
 
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قاد حملات إزالة مخالفات البناء ، كما تابع ما يتم إنجازه من إزالة المخالفات وردع المخالفين مشيرا أن المحافظة تواصل مجهوداتها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .
 
حيث قاد المحافظ حملات الإزالة التى تمت بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية مشددا على عدم التهاون فى إزالة المخالفات وقائلا " مش هسمح بأى تقصير فى إزاله المخالفات " . 
 
 
كما وجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتى المريوطية والمنصورية والمطلة على الطريق الدائرى . 
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة ايام الماضية من ازالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفة ومنشأت تم بناؤها على الأراضى املاك الدولة او تعديات على الاراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الازالات التى يتم تنفيذها تتم بصوره رادعة لعدم السماح للمخالف من تكرار مخالفته مجددا مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
إزالات بمحافظة الجيزة (2)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (3)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (4)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (5)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (6)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (7)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (8)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (9)
إزالات بمحافظة الجيزة 

إزالات بمحافظة الجيزة (1)
إزالات بمحافظة الجيزة 
 
 

البناء المخالف

الازالات

اخبار الجيزة

المباني المخالفة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة