استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أجهزة محافظة الجيزة جهودها لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.

وشملت حملات محافظة الجيزة جميع الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة .

وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص و المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قاد حملات إزالة مخالفات البناء ، كما تابع ما يتم إنجازه من إزالة المخالفات وردع المخالفين مشيرا أن المحافظة تواصل مجهوداتها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

حيث قاد المحافظ حملات الإزالة التى تمت بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية مشددا على عدم التهاون فى إزالة المخالفات وقائلا " مش هسمح بأى تقصير فى إزاله المخالفات " .

كما وجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتى المريوطية والمنصورية والمطلة على الطريق الدائرى .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة ايام الماضية من ازالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفة ومنشأت تم بناؤها على الأراضى املاك الدولة او تعديات على الاراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الازالات التى يتم تنفيذها تتم بصوره رادعة لعدم السماح للمخالف من تكرار مخالفته مجددا مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .