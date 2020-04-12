اليوم السابع
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استكمال تنفيذ رصف طريق الموشية القصر بالداخلة بتكلفة 26 مليون جنيه

الأحد، 12 أبريل 2020 02:10 م
استكمال تنفيذ رصف طريق الموشية القصر بالداخلة بتكلفة 26 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع رصف طريق قرية الموشية – القصر بطول 9 كيلومترات، وبتكلفة بلغت حوالى 26 مليون جنيه، حيث قارب العمل فيه على الانتهاء وذلك ضمن مشروعات خطة التنمية المحلية للمركز وفى إطار استكمال الخدمات الحيوية للمواطنين بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم .

وقال اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة أنه يجرى ايضا  تنفيذ مشروع إقامة مبني وحدة محلية لقريتي الشيخ مفتاح، وأسمنت بتكلفة مليون جنيه، مع الانتهاء من توريد وتركيب وحدة طاقة شمسية لإنارة مبنى الوحدة المحلية لقريتي الراشدة وبدخلو، بتكلفة 825 الف جنيه بالإضافة لتزيين شوارع ومداخل وميادين مدينة موط بالإضاءة الملونة لإضفاء لمسة جمالية، وذلك في إطار الخطة التي وضعها المركز للارتقاء بالشوارع والميادين بالمدينة لتعبر عن المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وكان المحافظ تفقد مشروع زراعي واستزراع سمكي بقريه الموشية بمركز الداخله، والذي يقام على مساحه ١٠ فدان، حيث وصلت نسب التنفيذ به ٨٠٪ وقرر الزملوط منح المشروع عين سطحية في حال الاستمرار في جديه التنفيذ ، وذلك لتوسعه المشروع.

واكد الزملوط بأن المحافظه تشجع على اقامه مثل هذه المشروعات الانتاجيه التي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعيه والأسماك الطازجة بأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق .

كما تفقد الزملوط مشروع مخيم سياحي بقريه بدخلو بمركز الداخله، والذي صمم على الطراز البيئى، ويقام على مساحه ١٠ فدان، حيث يشمل على حمام سباحة وخيام ملاعب وبرجولات ومطعم ومبيت اقامه بالاضافه إلى ملاهي للأطفال .

واشاد الزملوط بالمشروع حيث وجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات التى تعد من المشروعات الجاذبه للسياحه الداخليه والخارجيه .

 

 


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