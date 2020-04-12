إيقاف 20 مهربا وتدمير 9 مخابئ للإرهابيين بالجزائر

وكالات

أوقف الجيش الجزائرى، عشرين مهربًا بمدينتى برج باجي مختار وعين قزام جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أنه تم خلال عملية إيقاف المهربين مصادرة أربع مركبات رباعية الدفع، وكمية من المواد الغذائية، وثمان صواعق تفجير، وكمية من مادة الديناميت، و17 مولدًا كهربائيًا، و12 مطرقة ضغط، و6 أجهزة كشف عن المعادن.

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش دمرت تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية، وسبع قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمدن البويرة وتيزي وزو والجلفة.

كان المدعى العام لدى محكمة القليعة غرب العاصمة الجزائر، نفى صحة الأنباء المتداولة عن وفاة 12سجينا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق "روسيا اليوم".

كما شهدت الجزائر، السبت، تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الحالات فى البلاد إلى 1825 حالة.