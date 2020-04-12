اليوم السابع
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إغلاق 6 عيادات خاصة ومعملين للتحاليل ببنى سويف خالفت معايير مكافحة العدوى

الأحد، 12 أبريل 2020 12:25 ص
إغلاق 6 عيادات خاصة ومعملين للتحاليل ببنى سويف خالفت معايير مكافحة العدوى تشميع عيادات ببنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أغلقت مديرية الصحة ببني سويف 6 عيادات خاصة ومعملين للتحاليل الطبية لوجود بعض المخالفات وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، ما يتعارض مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وتنفذها المديرية في إطار خطة المحافظ وتعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.

وأشار بيان صحفي، إلى أن الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر قاد حملة بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، تابعت 37 منشأة خاصة بمركزي بني سويف والواسطي، وأنذرت  أحد المراكز الطبية لعدم تطبيق الاشتراطات الخاصة بمكافحة العدوى.

وشدد  محافظ بنى سويف خلال مناقشته وكيل وزارة الصحة مستجدات الوضع الصحي وإجراءات مجابهة فيروس كورونا، على  أهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور التقاعص أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى ، وذلك بالتوازي مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتطبيق معايير مكافحة العدوى فى التعامل مع حالات اشتباه الإصابة بكورونا داخل المستشفيات،  وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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العلاج الحر

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