أهالى مدينة العمال بقنا يحتفلون بشفاء جارهم من كورونا.. صور

احتفل أهالى منطقة مدينة العمال فى مدينة قنا، بشفاء أحد العاملين فى الوحدة الصحية، وذلك عقب عودته إلى منزله من مستشفى العزل بإسنا فى الأقصر بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقامت السيدات بالمنطقة بالإحتفال بعودة جارهم، وأطلقت السيدات هتافات حمد الله بالسلامة ياعم" جمعه.م" أثناء نزوله من السيارة التى نقلته من مستشفى العزل وقام البعض منهم بإطلاق"لزغاريد" وسط تصفيق حار من أهالى المنطقة الذين التفوا حول السيارة وبادروا بتهنئته على عودته سالما، وقام بمبادلتهم السلام والإشارة لهم وهو يرتدى الكمامة.

وكان اللواء أشرف ف الداودى، محافظ قنا، قد أكد أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية، وفقا لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات فى حالة تزايد معدل الإصابة، وأوصى محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام.



وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.



مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.



وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس.