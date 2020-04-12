أحزاب اليمين فى إسرائيل يطالبون بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

كتب هاشم الفخرانى

طالب رؤساء كتلة اليمين فى إسرائيل فى رسالة مشتركة إلى الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين بتكليف بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، بعدما أعلن ريفلين عدم تمديد مدة التكليف الممنوحة إلى بينى غانتس لتشكيل الحكومة، وأنه سيحيل المهمة للكنيست.

وقال رؤساء أحزاب اليمين فى رسالتهم إنهم يطالبون ريفلين ان يقوم بتكليف نتنياهو الذى لديه 59 عضوا يوصون بتكليفه.

وذكرت صحيفة " هأارتس" أن الرسالة التى أرسلها رؤساء وكتل "الليكود"، "شاس"، "يهدوت هتوراة"، يمينا وجيشر تقول "أنه كما حدث بالانتخابات السابقة في سبتمبر نقلت التكليف الى عضو الكنيست بيني جانتس والذي كان لديه فقط 54 عضوا، يجب نقل التكليف إلى نتنياهو".

وأبلغ الرئيس الإسرائيلي ريؤفين ريفلين ظهر اليوم الأحد رئيس حزب "أزرق- أبيض"، النائب بيني جانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، بأنه لن يمنحه مهلة إضافية لإنجاز مهمته التي كلف بها قبل أربعة أسابيع.

كما أعلن ريفلين أنه فى حال عدم التوصل إلى اتفاق بين حزب الليكود وحزب "أزرق ابيض" لتشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه صباح الثلاثاء فإنه لن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة كما كان متوقعا، وانما سيحيل المهمة الى الكنيست.

وأوضح ريفلين ان قراره اتخذ بعد أن تحدث مع رئيس حزب الليكود نتنياهو وفهم منه انه وجانتس غير قريبان من تشكيل حكومة وحدة. وبعد فترة قصيرة من هذا الإعلان- تجددت الاتصالات بين الليكود و"ازرق ابيض".