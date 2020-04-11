وسجلت طوكيو أمس الجمعة، 190 حالة إصابة بفيروس كورونا، و181 حالة أمس الأول الخميس، متجاوزة بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأربعاء والتي بلغت 144 حالة.
وتخضع طوكيو و6 مقاطعات أخرى في اليابان لحالة طوارئ في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا.