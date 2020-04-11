طوكيو (أ ش أ)

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مسجلة بذلك أعلى نسبة إصابة في اليوم الواحد لليوم الرابع على التوالى، وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى طوكيو وصل إلى 1890 حالة حتى الآن.