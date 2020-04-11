اليوم السابع
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نقابة الأطباء تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المحرضين فى واقعة شبرا البهو

السبت، 11 أبريل 2020 11:03 م
نقابة الأطباء تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المحرضين فى واقعة شبرا البهو نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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استنكر مجلس نقابة أطباء مصر، ما حدث اليوم في جنازة الطبيبة سونيا عبد العظيم، بقرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية، من اعتراض بعض الأهالي لدفن الجثمان، لولا تدخل قوات الأمن الامر الذى تم علي خلفيته إلقاء القبض علي 22 من أهل القرية وتوجيه النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.
 
وقالت النقابة، فى بيان،: في هذا الصدد تخاطب نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية  بضرورة تفعيل أقصي عقوبة بمواد القانون المصري للعقوبات الباب السابع والمواد المنصوص عليها، رقم 136 و 137 بمعاقبة أي مواطن يتعدى على موظف أثناء او بسبب تأدية عمله بالحبس لمدد تترواح بين ست شهور وسنتين .
 
كما طالبت نقابة أطباء مصر الجهات المعنية بتقديم المحرضين للمحاكمة العاجلة، ليمثل ذلك ردعا لعدم تكرار تلك الأفعال المشينة، ودعا المجلس إلى تطبيق أقصي عقوبة على كل معتدي علي الاطباء في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .
 
وجددت النقابة دعوتها إلى مجلس النواب بضرورة إصدار قانون حماية المنشأت الطبية وقانون المسؤولية الطبية، وتقدم مجلس نقابة أطباء مصر بأحر التعازي في وفاة عدد 4 أطباء حتى الأن وفي جميع الوفيات من المواطنين، ودعت الله أن يُتم شفاء جميع المصابين.
 
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت أن بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات (طبيبة) التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد إستجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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كورونا

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نقابة الاطباء

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