منع الباعة من إقامة السوق الرئيسى بالفشن جنوب بنى سويف.. صور

بني سويف أيمن لطفي

أكد المحاسب أحمد دسوقي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، علي تكثيف حملات متابعةتطبيق قرارات الحكومة فيما يخص منع إقامة الأسواق وغلق المحال والمقاهي، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلي النيابة.

وأشار" دسوقي" إلي أنه إستجابة لما نشره اليوم السابع خلال صحافة المواطن ضمن مبادرة سيبها علينا، حول وجود تجمعات للباعة داخل سوق الفشن الرئيسي، فقد تمكنت حملة شنتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الشرطة،من منع محاولات الباعة، دخول السوق الرئيسي بمدينة الفشن، والذي لم يقام منذ عشرين يوما ٠

وأضاف دسوقي : نمنع أي محاولة من الباعة للتجمع داخل أرض السوق في موعده الاسبوعي أو قبله بيوم، بالاضافة الي فض سويقات القري، و توزيع مسؤولي الوحدة المحلية والوحدات القروية علي مداخل القري المؤدية الي السويقات لمنع وصول السيارات والتكاتك التي تحمل الباعة والخضروات والفاكهة.

وتعتبر مبادرة سيبها علينا واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لرصد المحررين جميع مشاكل المواطنين ومعاناتهم، وكذلك استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدهم فيها وسيتم نشرها باسمهم على موقع اليوم السابع.