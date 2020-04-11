اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

منع الباعة من إقامة السوق الرئيسى بالفشن جنوب بنى سويف.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 05:17 م
منع الباعة من إقامة السوق الرئيسى بالفشن جنوب بنى سويف.. صور مكان السوق
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المحاسب أحمد دسوقي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، علي تكثيف حملات متابعةتطبيق قرارات الحكومة فيما يخص منع إقامة الأسواق وغلق المحال والمقاهي، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلي النيابة. 
 
وأشار" دسوقي" إلي أنه إستجابة لما نشره اليوم السابع خلال صحافة المواطن ضمن مبادرة سيبها علينا، حول وجود تجمعات للباعة داخل سوق الفشن الرئيسي، فقد تمكنت حملة شنتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الشرطة،من منع محاولات الباعة، دخول السوق الرئيسي بمدينة الفشن، والذي لم يقام  منذ عشرين يوما ٠
 
وأضاف دسوقي : نمنع أي محاولة من الباعة للتجمع داخل أرض السوق في موعده الاسبوعي أو قبله بيوم، بالاضافة الي فض سويقات القري، و توزيع مسؤولي الوحدة المحلية والوحدات القروية علي مداخل القري المؤدية الي السويقات لمنع وصول السيارات والتكاتك التي تحمل الباعة والخضروات والفاكهة.
 
وتعتبر مبادرة سيبها علينا  واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لرصد المحررين جميع مشاكل المواطنين ومعاناتهم، وكذلك استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدهم فيها وسيتم نشرها باسمهم على موقع اليوم السابع. 
 
 
منع أقامه سوق الفشن الرئيسي
منع أقامه سوق الفشن الرئيسي

منع أقامه سوق الفشن جنوب بني سويف
منع أقامه سوق الفشن جنوب بني سويف

 


اخبار مصر

اخبار مصريه

اخبار اليوم

بني سويف

منع اقامه الأسواق

التنسيق مع الشرطه

سيبها علينا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة