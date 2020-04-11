مسئول أمريكى يكشف سبب تأثر الأشخاص الملونين بشكل غير متناسب بكوفيد-19

كتبت رباب فتحى

حدد الجراح العام الأمريكى الدكتور جيروم آدامز يوم الجمعة كيف تتأثر المجتمعات الملونة بشكل غير متناسب من جائحة فيروس التاجى، وكيف تخطط إدارة ترامب لمساعدتهم على وجه التحديد، بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وقال آدامز خلال مؤتمر البيت الأبيض: "من المرجح أن يؤدي العبء المزمن للعلل الطبية إلى جعل الأشخاص الملونين أقل مرونة لمواجهة كوفيد-19 ومن المحتمل، في الواقع ، أن عبء العلل الاجتماعية يسهم أيضًا".

وقد وصف آدامز في السابق كيف تمثل مشاكله الصحية "إرثا ينمو مع الفقراء والسود في أمريكا". وخلال مؤتمر الإحاطة يوم الجمعة ، أخرج جهاز الاستنشاق الذي قال إنه يحمله على مدار 40 عامًا "خوفًا من التعرض لنوبة ربو قاتلة".

من المعروف منذ فترة طويلة أن الأمريكيين السود والأمريكيين من أصل إسباني هم أكثر عرضة للمعاناة من الحالات الصحية المزمنة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على كيفية تعامل أجسامهم مع مرض إضافي. كما أن مجتمعات الأقليات هذه لديها فرص أقل للحصول على الرعاية الصحية.

وتشير البيانات المبكرة إلى وجود تفاوت عرقي في نتائج مرضى الفيروس التاجي ، مع بيانات من وفيات فيروس التاجية في لويزيانا وإلينوي وميشيجان ونيوجيرسي تظهر أن الأمريكيين الأفارقة يشكلون نسبة أعلى من الضحايا.

في ماريلاند ، يبدو أن العرق يؤثر أيضًا على نتائج السكان المصابين بالفيروس التاجي.

تظهر البيانات التي تم نشرها مؤخرًا من وزارة الصحة بولاية ماريلاند أن معدل الإصابة بفيروسات التاجية والوفيات أعلى بين الأمريكيين من أصل أفريقي من البيض أو المجموعات الأخرى.

أعلنت مراكز الرعاية الطبية ومديرة الرعاية الطبية سيما فيرما أن وكالتها ستستخدم بيانات الرعاية الطبية لتحليل كيف يمكن أن يلعب العرق عاملاً في النتائج الصحية لمرضى فيروس التاجية.