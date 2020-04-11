مسئولون بريطانيون: الحياة الطبيعية ستبقى معلقة.. وتوفير لقاح لكورونا خلال 18 شهرا

كتبت رباب فتحى

قال مسئولون بريطانيون إن الحياة الطبيعية ستبقى معلقة حتى يتوفر لقاح الفيروس في غضون 18 شهرًا تقريبًا، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأوضحت الصحيفة أن نصيحة العمل من المنزل والبقاء فيه لمدة سبعة أيام إذا كانت لديك أعراض ، من المحتمل أن تظل في مكانها العام المقبل.

يرغب الوزراء في رفع أكثر أجزاء الحظر تقييدًا ، بما في ذلك إغلاق المدارس والمتاجر ، في غضون أسابيع.

لكن مصادر حكومية رفيعة المستوى تقول إن "استراتيجية الخروج الحقيقية" الوحيدة هي لقاح أو علاج. حتى ذلك الحين ، سيتعين على المملكة المتحدة التكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال مسئول الليلة الماضية لصحيفة التليجراف إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها على البريطانيين يمكن أن تكون "غير محددة المدة".

كما نوقشت الخطط الرسمية لتشجيع الإبعاد الاجتماعي على أساس طوعي طويل الأمد ، حيث تواصل الحكومة إجراء محادثات حول المدة التي يمكن للبريطانيين من خلالها التعامل مع الإجراءات الحالية. يمكن ترك بعض التدابير ، مثل العمل عن بعد ، في مكانها لفترة أطول.

قال دومينيك راب ، الذي يحل محل منصب رئيس الوزراء وهو مريض ، إنه من السابق لأوانه رفع الإغلاق الكامل ، الذي سيتم تمديده رسميا الخميس المقبل لعدة أسابيع.

يتوقع العلماء أن يتم التخلص من القيود تدريجياً. يقولون أن البعض سيبقى في مكانه حتى يكون هناك لقاح - يتوقعون أن يستغرق 18 شهرًا - لمنع ارتفاع مستويات العدوى مرة أخرى.

واعترف وزير الصحة مات هانكوك الليلة الماضية بأن الأثر الاقتصادي للحظر سيؤدي إلى وفيات.

يريد الوزراء إقامة توازن بين السيطرة على الوباء وتخفيف الأضرار الناجمة عن الإغلاق.

سيتم تخفيف القواعد التي تلحق الضرر الأكبر ، مثل إغلاق المدارس والشركات الصغيرة ، أولاً. لكن مصدرًا يقود رد الحكومة قال إن الإجراءات الفعالة الأخرى التي لا تضر بالاقتصاد يجب أن تصبح "مدمجة".