محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعه انهاء مشروع البيوت الريفية بقرية جناح بالخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت مشروع ١٠٠ منزل ريفي بقريه جناح بمركز الخارجة، وذلك للوقوف على اهم المشكلات التي تواجه إتمام العمل بالمشروع، حيث وجه الوحده المحليه لمركز الخارجه بسرعه الإنتهاء من المنازل الغير جاهزه لاستكمال كافه الإنشاءات وإنهاء التشطيبات بها، بالاضافه إلى تمهيد الطرق داخل القريه وتوصيل كافه المرافق الاساسيه بها، وذلك لسرعه تسليمها للمنتفعين.

كما كلف الزملوط مديريه الزراعه بإعداد دراسة للارض المجاورة للمشروع للتأكد من صلاحيتها للزراعه وذلك لتخصيص من ٢٠٠ فدان حتي ١٠٠٠ فدان لتجهيزها على مراحل وذلك لتوزيعها على المنتفعين بالمشروع.

وكانت مديرية الإسكان بالمحافظة أعلنت عن حجز وحدات المنازل الريفية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة طبقا للشروط والضوابط للإسكان بمقدم حجز واقساط شهرية وفقا للشروط التى يتم الاعلان عنها ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعى للشباب .

وتبلغ مساحة المنزل 110متر مربع مكون من طابق واحد بنظام القباب ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعى تأتى فى إطار دعم الشباب الراغبين فى اقامة منازل خاصة بهم على النظام الريفى شأن ما يجرى تنفيذه من بيوت ريفية تابعة لمشروع القرى النموذجية بالخارجة .

بمجدير بالذكر أنه يجرى إنشاء مرافق الصرف الصحىللمشروع ويشمل إنشاء شبكات مياه وصرف صحي وخزان أرضي بتكلفة 5 مليون جنية وذلك لخدمة عدد 100 منزل ريفي بمشروع الإسكان الاجتماعي بالقرية .



مشروع 100 بيت ريفى بقرية جناح فى الخارجة (2)



مشروع 100 بيت ريفى بقرية جناح فى الخارجة (3)



مشروع 100 بيت ريفى بقرية جناح فى الخارجة (4)



مشروع 100 بيت ريفى بقرية جناح فى الخارجة (5)



مشروع 100 بيت ريفى بقرية جناح فى الخارجة (6)