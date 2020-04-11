اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 08:00 م
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محافظة قنا توقف تراخيص البناء فى 3 مدن لـ6 أشهر

السبت، 11 أبريل 2020 06:38 م
محافظة قنا توقف تراخيص البناء فى 3 مدن لـ6 أشهر جانب من اللقاء
قنا - وائل محمد

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شدد محافظ قنا على رؤساء المدن والقرى بضرورة الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وإحالة المتعدين ومغتصبى أراضى الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء، فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مطالبا بتوثيق حملات الإزالة بالصور والفيديو، وإعداد بيانات دقيقة بها، وإرسالها بشكل يومى، مؤكدا أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أى تعديات لا يتم إزالتها فى المهد، وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى أداء واجباتهم الوظيفية .

أضاف المحافظ أنه تم إيقاف إصدار تراخيص البناء بمدن قنا ونجع حمادى وقوص لمدة 6 أشهر بهدف مراجعة الموقف القانونى للمبانى والمنشآت القائمة بتلك المدن، تطبيقا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع المسئولين المعنيين بحماية أراضى أملاك الدولة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية ومسئولى الوحدات المحلية للمدن والقرى بإنشاء مجموعة على تطبيق "واتساب"، للإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى ومن ثم إزالتها بشكل فورى .

 

وأكد المحافظ على رؤساء المدن والقرى بضرورة استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالات تعدى على الأراضى أو مخالفات بناء، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن التعديات ومخالفات البناء بكل مركز، وتوضيح موقفها من التقنين والتصالح من عدمه، حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية التعامل مع تلك الحالات وفقا للقوانين التى أصدرتها الدولة فى هذا الشأن.


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