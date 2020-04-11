للمصريين بالخارج.. إزاى تدعم وطنك في مواجهة أزمة كورونا

كتب محمود راغب

يمر العالم فى تلك الفترة بحالة استثنائية في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول حول العالم ، وهو ما يجعل الدول تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس الغامض.

وفى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الفيروس ، ظهرت رغبة قوية لأبناء المصريين بالخارج لدعم الدولة في هذه الفترة، حيث تلقت وزارة الهجرة العديد من التساؤلات حول كيفية دعم الدولة في هذه الفترة، فنشرت وزارة الهجرة عددا من الآليات للمصريين بالخارج لدعم وطنهم في هذه الفترة.

- لكل اللي طلب من المصريين بالخارج إنه يعرف إزاي يدعم وطنه في مواجهة الكوارث، ننشر لكم فيما يلى طرق التبرع لمواجهة فيروس كورونا من خلال صندوق تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬

- ابعت رسالة بجنية على 1333 من أي محمول أو خط أرضى

- ابعت رسالة بـ5 جنيه على 37037 من أي محمول

- حساب رقم 037037 مواجهة الكوارث والأزمات في جميع بنوك مصر

- المساهمة من خارج مصر من خلال البطاقات الإئتمانية عبر الموقع الإليكترونى تحويلات بنكية على حسابات البنك المركزى swiftcode:cbegegcxxxx

- لمزيد من المعلومات الاتصال على 15118

- يمكن التبرع عبر الموقع www.tahyamisrfund.org من أي مكان في العالم

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تلقت اتصالا من رجل أعمال مصري بالولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، للإعلان عن دعمه لصندوق تحيا مصر مبلغ 100 ألف دولار.‬

ونقل رجل الأعمال المصري رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "ندعم جهدكم الوطني للتنمية، ويشهد العالم كله الدور الهام لمصر في ظل قيادتكم وفي تلك المرحلة من انتشار لفيروس "كورونا"، يضعنا جميعا أمام مسئولية التكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهلنا في مصر، حتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية في تلك الأزمة العالمية، وما ستخلفه ذلك من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادي، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الشعب المصري في تلك المرحلة"‬.