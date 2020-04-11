للمستحقين من العمالة اليومية.. اعرف إزاى هتصرف منحة الـ500 جنيه

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء العد التنازلي لصرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي مدي 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وينشر "اليوم السابع" للمستحقين آليات صرف منحة الـ500 جنيها في نقاط مبسطة كما يلى:



- مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا تصرف منحة وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي مدي 3 أشهر

- تم تقسيم المستحقين علي شرائح

- تصرف المرحلة الأولي بدءاً من بعد غد الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام علي التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 أبريل

- انتظر رسالة نصية علي التليفون المحمول قبل 24 ساعة من استحقاق الصرف

- يحدد بالرسالة اليوم ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه

- تم تخصص 4 ألاف منفذ للبريد علي مستوى الجمهورية

- تم تخصيص أيضا 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها

- أيضا هناك فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات تم تخصيصها لصرف المنحة

- سوف يخصص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له .

- إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم علي الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة وصل إلي مليون و900 ألف استمارة

- تم تدقيق هذه الاستمارات وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة، لتعكس مدى حرص الدولة على دعم عمال مصر في تلك المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم لتوفر لهم كل أوجه الدعم المادى والمعنوى .