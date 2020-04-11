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لايف.. الغربية خلال الحظر.. كيف يعيش أهالى القرى الـ9 بعد ظهور إصابات بكورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:33 ص
لايف.. الغربية خلال الحظر.. كيف يعيش أهالى القرى الـ9 بعد ظهور إصابات بكورونا
الغربية - عادل ضرة

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سادت حالة من الهدوء التام على شوارع مدن محافظة الغربية، بعد تطبيق حظر التجوال في الثامنة مساءً، وانتشرت الأكمنة الأمنية والدوريات الشرطية في الشوارع لتطبيق قرار الحظر وضبط المخالفين لقرار الحظر.

وواصلت الوحدات المحلية بالمحافظة أعمال تطهير قري الهياتم وميت بدر حلاوة والبنوان بالمحلة وسمنود والبندرة وبلاي والجميزة بالسنطة وقصر بغداد بكفر الزيات، بعد ظهور حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وقامت الحملات  بتطهير القرى بالكلور، وتطهير الشوارع بالكامل والمصالح الحكومية وواجهات المنازل وخاصة منازل المصابين.

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345 عزبة بمركز المحلة بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوما.

وأجرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحاليل لـ2 من المخالطين، لحالات الإصابة بفيروس كورونا إحداهما من قرية البنوان مركز المحلة، والثاني من قرية كفر سنباط مركز زفتى.

وكشفت الفحوصات إيجابية إصابة نجلة السيدة المصابة بفيروس كورونا بقرية البنوان، وهي لفتاة متزوجة وعائدة من إنجلترا، وانتقلت إليها الفيروس من والدتها، وتم نقلها لمستشفى صدر المحلة.

وأكدت الفحوصات إيجابية إصابتها بالفيروس، أما الحالة الثانية فهي لشاب يعمل فى محافظة دمياط، وظهرت عليه أعراض المرض وتم نقله لمستشفى حميات المحلة، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية إصابته بالفيروس.


اخبار عاجله

فيروس كورونا

مجلس مدينة المحلة

قرية البنوان

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