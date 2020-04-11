قبضة الحكومة تحاسب المعتدين على حقوق العمال.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها قبضة الحكومة تحاسب المعتدين على حقوق العمال وجولة رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الوقائية للمصانع فى العاشر من رمضان.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الوقائية للمصانع فى العاشر من رمضان.. قبضة الحكومة تحاسب المعتدين على حقوق العمال.. إلغاء ترخيص فندق كبير فى البحر الأحمر.. و«السياحة» تؤكد: لن يكون الأخير فى حال عدم الالتزام بحقوق العمالة

مدبولى للعمال: «ربنا يوفقكم مصر محتاجة لكل إيد بتشتغل».. رئيس الوزراء يشيد باستمرار العمل فى جميع المصانع وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة

«الملا»: أسعار البيع فى السوق المحلى مرتبطة بسعر التكلفة.. وزير البترول يكشف أسباب خفض أسعار الوقود 25 قرشا

مصارعة الدين والعلم فى حلبة «كورونا».. العمائم البيضاء لا تقى من الوباء.. لماذا يفرض الشيوخ رؤاهم على الأطباء؟

فى الذكرى الـ 82 لميلاده.. حكايات جديدة فى حياة «الخال».. آية الأبنودى: عمل درامى قريبا عن حياته

البرلمان ينعقد في 29 إبريل باحتياطات لمواجهة كورونا.. قانون المشروعات والحساب الختامى للموازنة أهم الأسباب.. والشريف: سنراعى التباعد الاجتماعى أثناء الجلسة

إزالة 5700 حالة تعدٍ على الأراضى تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. شعراوى: قوات إنفاذ القانون سوف تمنع استغلال الظروف الحالية فى البناء المخالف

بدء وضع أسئلة الثانوية العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية فى الامتحانات.. المديريات تواصل إجراء مقابلات رؤساء لجان السير ومسؤولى مراكز توزيع الأسئلة

صرف منحة العمالة غير المنتظمة بداية من غدًا وحتى 16 إبريل.. مجلس الوزراء: رسالة نصية لكل مستحق والصرف من خلال مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى

وزير الأوقاف: مكافأة 15 و10 آلاف للمديريات لجهودهم في ضبط جهود شئون المساجد.. «جمعة»: أبواب الرحمة لم تغلق ويجب استغلال طاقتنا فى الخير وإطعام الجائع وتفريج كروب المكروبين