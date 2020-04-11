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السبت، 11 أبريل 2020 07:51 م
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قبضة الحكومة تحاسب المعتدين على حقوق العمال.. غدا بـ"اليوم السابع"

السبت، 11 أبريل 2020 06:30 م
قبضة الحكومة تحاسب المعتدين على حقوق العمال.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع غدا

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها قبضة الحكومة تحاسب المعتدين على حقوق العمال وجولة رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الوقائية للمصانع فى العاشر من رمضان.
 
 
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