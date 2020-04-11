اليوم السابع
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فيسبوك تنفق مبلغا ضخما لحماية مارك زوكربيرج.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 أبريل 2020 12:30 م
فيسبوك تنفق مبلغا ضخما لحماية مارك زوكربيرج.. اعرف التفاصيل ملرك زوكربيرج
إيمان حنا

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أنفقت شركة فيسبوك أكثر من 23 مليون دولار في 2019 على الحماية والسفر الجوي الخاص بالرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، وذلك وفقًا لإيداع مالي جديد.وفق العربية.

 

ويزيد هذا المبلغ عن المبلغ السابق البالغ نحو 20 مليون دولار الذي أنفته الشركة في عام 2018، ومبلغ 9.1 مليون دولار الذي أنفته الشركة في عام 2017.

 

وتشمل النفقات نحو 10.5 مليون دولار مقابل التكاليف المتعلقة بالأمن الشخصي لمارك زوكربيرغ في منزله وأثناء سفره الشخصي، كما تتضمن النفقات مبلغًا إضافيًا بقيمة 10 ملايين دولار لحمايته وحماية أسرته.

 

وللمقارنة، فقد أنفقت شركة فيسبوك نحو 9.95 مليون دولار على الأمن الخاص بمارك زوكربيرغ في عام 2018 وزهاء 7.5 مليون دولار في 2017.

 

ويظهر الإيداع المالي أيضًا أن تكاليف الطائرات الخاصة لزوكربيرغ وصلت إلى 2.95 مليون دولار، في حين أنفقت الشركة 2.59 مليون دولار على السفر الجوي الخاص بزوكربيرغ في 2018 و1.52 مليون دولار في 2017.

 

وفي حين يبقى راتب زوكربيرغ السنوي دولارًا واحدًا، فإن جميع النفقات هذه تقدم تحت بند "تعويضات أخرى" لزوكربيرغ.

 

وحصلت في الوقت نفسه (شيريل ساندبرغ) Sheryl Sandberg، الرئيس التنفيذي للعمليات في فيسبوك، على أجر أساسي يزيد قليلاً عن 880 ألف دولار، مما يشكل ارتفاعًا عن مبلغ 850 ألف دولار في عام 2018.

 

كما حصلت ساندبرغ على مكافأة بقيمة 900 ألف دولار، مقارنة بمكافأة بقيمة 638 ألف دولار في 2018، وتلقت 19.67 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم، بينما تلقت 18.42 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم في 2018.

 

وأنفقت شركة فيسبوك 4.37 مليون دولار في عام 2019 على الأمن الشخصي لساندبرغ، مما يشكل ارتفاعًا من الرقم السابق البالغ 2.9 مليون دولار في عام 2018.

 

ويوضح الإيداع المالي أن تكاليف الطائرات الخاصة لساندبرغ وصلت إلى 1.3 مليون دولار في عام 2019، في حين أنفقت الشركة 900 ألف دولار على السفر الجوي الخاص بساندبرج في 2018.

 

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إن التكاليف تشمل رسوم الركاب والوقود والطاقم وتكاليف الطعام التي أبلغت عنها شركة تأجير الطائرات.

 

وأعلنت شركة فيسبوك في عام 2019 عن أربعة أرباع متتالية من النمو، مما ساعد في نمو الإيرادات بنسبة 24.7 في المئة خلال الربع الرابع مقارنةً بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018.

 


مارك زوكربيرج

كورونا

وباء كورونا

فيسبوك

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