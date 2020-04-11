فض 6 أسواق ببني سويف وتوعية الباعة بمنع التجمعات لمنع انتشار كورونا

بني سويف أيمن لطفي

تمكنت حملة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا جنوب ببنى سويف ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من فض 6 سويقات عشوائية بالمدينة وقرى صفط راشين والبرانقه والبكرية وفزارة دائرة المركز.

وأشار بيان صحفي اليوم السبت إلى مشاركة هاني جويلى رئيس الوحدة المحلية ونوابه وعدد من رؤساء الوحدات القروية، في الحملة التي تم خلالها إقناع البائعين على مغادرة السويقات دون حدوث صدامات، فضلا عن توعيتهم بأهمية عدم وجود تجمعات، منعا لانتشار عدوي فيروس كورونا تنفيذا لقرارات الحكومة واجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، التزام المحافظة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم، من خلال تكثيف الحملات المبكرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فى مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد لافتا إلى إستمرار الحملات التي تضم رؤساء الوحدات المحلية و قيادات مديرية الأمن في متابعة تطبيق قرارات الحكومة ومنع إقامة الأسواق واغلاق المحلات والمقاهي وفقا للمواعيد المحددة.