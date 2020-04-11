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فض أسواق ديرب نجم وتطهير شوارع الزقازيق لمواجهة الكورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:15 م
فض أسواق ديرب نجم وتطهير شوارع الزقازيق لمواجهة الكورونا فض الأسواق بديرب نجم
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكنت رئاسة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، بإشراف محمد حجازى رئيس المدينة ، من فض سوق قريتى المناصور واكوة ، من الباعة الجائلين ، ذلك بمعاونه قوة من الشرطة .

كما قامت رئاسة مركز الزقازيق بتعقيم 15 شارع من شوارع المدينة لمسافة 3 كيلو بمنطقة مساكن الجوزات و ميدان الزراعة .

يشار إلى أن محافظة الشرقية ، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة ، حفاظا على صحه وسلامة المواطنين  .

كانت صدرت تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى ، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وبمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

وأكدت محافظة الشرقية ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

فض الأسواق بديرب نجم (1)
فض الأسواق بديرب نجم

 

فض الأسواق بديرب نجم (2)
فض الأسواق بديرب نجم

 

فض الأسواق بديرب نجم (3)
فض الأسواق بديرب نجم

 

فض الأسواق بديرب نجم (4)
فض الأسواق بديرب نجم

 


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