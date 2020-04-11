اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى عن مدينتى الغردقة وسفاجا

السبت، 11 أبريل 2020 03:55 م
فصل التيار الكهربى عن مدينتى الغردقة وسفاجا انقطاع التيار الكهربى عن مدينتى الغردقة وسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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انقطع التيار الكهربى منذ قليل عن مدينتى الغردقة وسفاجا بالكامل دون معرفة الأسباب، ويبحثث قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر بالبحث عن أسباب فصل التيار الكهربى. فى حين قال مصدر مسئول بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إن التيار الكهربى انقطع عن مدينتى الغردقة وسفاجا فجأة بدون معرفة الأسباب، وتجرى شركة الكهرباء أعمال الصيانة، وجارى معرفة أسباب فصل التيار الكهربائى، ومحاولة إعادته بسرعة.

 

وأعلن اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، عن وصول أكشاك الكهرباء لمحطات الصرف الصحى لمدينة الغردقة، للبدء فى تشغيل محطتى الصرف الصحى "مجاويش والانتر" بقدرة كل منهما 369 kva، لخدمة مناطق جنوب الغردقة. وأكد رئيس مدينة الغردقة، أنه ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والتى طالب خلالها بسرعة التدابير المالية لشراء أكشاك كهربائية لتشغيل محطات الصرف بمنطقتى مجاويش والانتر بحى جنوب.

 

وتابع أنه جارى تركيب الأكشاك فور وصولهم محطات الصرف، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من توصيل الكابلات الكهربائية للأكشاك والبدء فى عملية تشغيلهم بكامل قوتهم لخدمة مناطق حى جنوب .وطالب رئيس المدينة مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه والشركات المنفذة بسرعة تلافى جميع الملاحظات بالمحطة الرئيسية والمحطات الفرعية لاستكمال المنظومة.


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فصل التيار الكهربي عن الغردقة

اخبار مصر

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سفاجا

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