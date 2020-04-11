ضبط 90 شخصا اخترقوا حظر التجوال فى بنها منذ تطبيقه

القليوبية نيفين طه

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 90 شخصا اخترقوا حظر التجوال بدائرة قسم ثان بنها، منذ بداية تطبيق قرار حظر التجول إلى اليوم، حيث تمكن العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها والرائد محمد السعيد رئيس مباحث القسم من ضبطهم ليتم عرضهم على النيابة العامة ببنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر، إلى أن المدينة وشوارعها لاحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر والذى يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.