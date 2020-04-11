ضبط نصاب استولى على 550 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من نصف مليون جنيه من 3 أشخاص بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.

ترجع الواقعة عقب تلقى العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد 3 بلاغات من 3 أشخاص أفادوا فيها تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد راشد سالم مفتش الإدارة وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات بتقدم 3 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج ببلاغات أفادوا فيها بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج وأنه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 550.000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.