اليوم السابع
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ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بطنطا

السبت، 11 أبريل 2020 01:42 م
ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بطنطا ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملات على محلات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، لإحكام الرقابة على تداول السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام من عدمه، وضبط المنتجات مجهولة المصدر، اسفرت عن ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بقيام صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم ثان طنطا،  بعرض كميات من المستحضرات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعلى تم تشكيل حملة من إدارة الرقابة التموينية ضمت السيد الحواله ومحمد شهاب مفتشا التموين، واستهدفت الحملة المحل المذكور، وتم ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفة الانواع منتهية الصلاحية، تحرر محضر بالواقعة بقسم ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، قد تمكنت من ضبط  280 لتر كحول ايثيلي وخل مجهول المصدر خلال حملة مكبرة  طنطا، قبل بيعهم للجمهور، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار، وأسفرت الحملة عن ضبط 250لتر كحول ايثيلي و30كيلو خل بدون بيانات توضح تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.

وكانت حمله مكبرة من مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاش​​م وكيل وزارة التموين، قد تمكنت من ضبط كحول ايثيلي وكمامات وقفازات مجهولة المصدر داخل عدد من الصيدليات بمدينة طنطا، قبل بيعهم للجمهور، وتم تحرير محاضر وإحالتهم للنيابة العامة.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار، حيث تم المرور على ضبط "محمد.ش.م" صيدلي مسئول عن صيدلية بشارع البحر، وبحوزته 4000 كمامة وقفاز مجهول المصدر، كما تم ضبط " ابراهيم.س.ص" صيدلي  وبحوزته 97عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر، وضبط "مدحت.ا.ا" مسئول عن مخزن أدويه وبحوزته 54عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر.

 

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مديرية التموين بالغربية

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